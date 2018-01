Tarso e Sartori discutem transição de governo no RS O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), terá uma reunião com seu sucessor, José Ivo Sartori (PMDB), amanhã (11), no Palácio Piratini. Na semana passada, representantes indicados pelos dois já tiveram um breve encontro em que definiram as bases para o processo de transição. De acordo com a assessoria de imprensa de Tarso, o objetivo do encontro de amanhã será estabelecer a relação que vai nortear a transição.