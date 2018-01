Tarso e Múcio discutem reforma política no Planalto

A reforma política é tema de reunião que os ministros da Justiça, Tarso Genro, e de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, terão às 15h30, no Palácio do Planalto, com deputados federais e dirigentes de diversas entidades da sociedade Civil. Participam representantes da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong), Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Centro Feminista de Estudos e Assessoria (Cfemea), Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Confederação Nacional das Associações de Moradores (Conam), Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O local da reunião é o gabinete do ministro José Múcio, no Planalto. Dos parlamentares que participam, só foi divulgado o nome da deputada Luíza Erundina (PSB-SP), coordenadora da Frente Parlamentar pela Reforma Política com Participação Popular.