Tarso diz que tem certeza da lisura das MPS com reajuste O ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, afirmou que o governo tem absoluta certeza da lisura das sete medidas provisórias anunciadas ontem que beneficiarão 1.705.021 servidores públicos federais e 34 mil do Distrito Federal, com reajustes que variam de 5% a 52%. "Hoje pela manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva examinou a situação e tem plena clareza que as MPs são constitucionais e não causam dificuldades para o governo para lisura do processo. Nós temos absoluta clareza que as MPS são totalmente constitucionais e atendem integralmente o espírito da Lei", afirmou o ministro. Tarso Genro citou também que a Advocacia Geral da União (AGU) entende que as MPs não ferem a lei. "O que veda é o aumento geral", afirmou. Ele afirmou também que não há nenhum contencioso com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. "Não se trata de questão política para o governo mas uma questão técnica e jurídica", disse. Segundo ele, qualquer dificuldade que houver será examinada pelo TSE e STF.