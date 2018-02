Tarso diz que PF vai cumprir súmula sobre uso de algema

A Polícia Federal vai cumprir a súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), que proíbe o uso indiscriminado de algemas pela Polícia Federal. A afirmação é do ministro da Justiça, Tarso Genro. Segundo ele, a PF não discute ações do Supremo e, portanto, a súmula será cumprida. Veja também: Supremo vê ''afronta'' da PF e aprova punição para uso abusivo de algemas ''Seguimos o manual à risca'', diz delegado OAB critica ''flagrante desrespeito'' ao STF Ele admitiu que "certamente" ocorrerá um processo de acomodação técnica, quando a súmula for colocada em prática, e que a Polícia Federal deve comunicar ao STF como está sendo a experiência e, se for o caso, dará sugestões para melhorar os procedimentos de prisão. Ele garantiu que a Polícia Federal não tem critérios hierárquicos para fazer prisões, e não faz distinção entre risos e pobres. "A Polícia Federal trata todos de maneira igual", garantiu. O ministro disse ainda que vai ter uma reunião de trabalho na segunda-feira, 18, para discutir o cumprimento da súmula do STF. "O arbítrio do agente aumentou, não diminuiu. O juízo dele sobre usar ou não algemas ficou mais forte", afirmou Tarso, que participou pela manhã da abertura do seminário "Novo Processo Penal - As reformas de 2008", no Instituto Brasiliense de Direito Público (IBDT).