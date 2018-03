Tarso diz que libertação de Dantas não compromete ação da PF

O ministro da Justiça, Tarso Genro, voltou a defender nesta quinta-feira, 10, a atuação da Polícia Federal (PF) na Operação Satiagraha, que culminou com as prisões do sócio-fundador do banco Opportunity, Daniel Dantas, do investidor Naji Nahas e do ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta. Tarso afirmou que a libertação do banqueiro e de dirigentes da instituição não compromete a ação da PF. O Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu habeas-corpus para Dantas, sua irmã, Verônica, e mais nove pessoas ligadas ao banco Opportunity na noite de quarta-feira. Nahas e Pitta não foram beneficiados pela decisão e seguem presos. Veja também: Leia a íntegra da decisão do STF que manda soltar Dantas STF manda soltar Daniel Dantas e mais 10 presos da Satiagraha STF manda soltar Dantas e mais dez, presos em ação da PF. Opine Tarso diz que prisões mostram que não há intocáveis Você acredita que não há mais intocáveis no País? PF abre sindicância sobre suspeita de excessos na Satiagraha Dirceu condena 'espetacularização' da PF Entenda como funcionava o esquema criminoso Mulher de Dantas era 'laranja', aponta Coaf Dantas ofereceu suborno de US$ 1 milhão para escapar da prisão, diz MP Entenda o nome da Operação Satiagraha, que prendeu Dantas "Tenho orgulho da Polícia Federal pela sua retidão, postura republicana e respeito aos direitos humanos. É uma polícia que atua com ética e dentro da legalidade", disse Tarso, em mais uma reação às críticas contra a ação da PF. Para ele, a Polícia Federal "é uma instituição de excelência que está em processo evolutivo extraordinário" e tem combatido o crime organizado e a corrupção "de forma exemplar". Tarso não quis opinar sobre a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, que determinou a libertação de Dantas, da irmã dele e de diretores do banco. "Não temos nenhum juízo negativo. Não podemos emitir juízo a respeito de um ato independente, tomado com base na lei pelo presidente do Supremo", afirmou. "O fato concreto é que a quadrilha foi cancelada, a operação foi vitoriosa. Esse pessoal dificilmente vai se reunir de novo para cometer crimes. Eles só poderão se reunir, agora, depois de responderem a processo e cumprirem pena", afirmou Genro, depois de participar, em Brasília, da abertura da reunião dos chefes de Polícia dos Países de Língua Portuguesa. "A Polícia Federal é orgulho de todos os brasileiros. Vivemos um momento em que a impunidade está terminando no País. Um momento em que não há mais intocáveis. Um momento em que há um processo massivo de inclusão social e educacional, mas também um processo inclusivo dos privilegiados na cidadania e no alcance da lei", ressaltou. Para o ministro a libertação de Dantas não inibe futuras ações de combate à corrupção. Segundo ele, quando a polícia prende suspeitos numa operação, ela tem objetivos claros de investigação que são ou para salvaguardar o processo probatório, ou para instruir o inquérito e fazer a contraposição dos depoimentos ou ainda para confirmar o trabalho de inteligência que é feito anteriormente. "Não são prisões arbitrárias. Elas são fruto da articulação da Polícia com o Ministério Público e a Justiça. Não há arbitrariedade nem festejamento das prisões", disse o ministro, numa clara resposta às críticas que tem sido feitas pelo presidente do Supremo, que acusou a polícia de usar métodos "fascistas".