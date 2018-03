Tarso diz que é 'salutar' discutir abuso de autoridade O ministro da Justiça, Tarso Genro, disse hoje, no Rio que é "sempre salutar" a discussão de eventual reforma na lei que regula o abuso de autoridade. A proposta de reforma foi feita ontem pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, e deverá ser discutida pelos dois em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevista para o fim da tarde. "É sempre salutar esse tipo de discussão, porque à medida que o processo democrático vai avançando, as experiências vão se condensando, as coisas vão se decantando e a gente vai reformando", declarou. A reunião deverá ocorrer após troca de acusações entre Genro e Mendes nos últimos dias. O ministro da Justiça participou de uma homenagem ao ex-ministro Célio Borja no Rio e seguirá para Brasília. Estava prevista a presença do presidente do STF no evento, mas ele não foi sob a alegação de "compromissos inadiáveis surgidos de última hora". #ET