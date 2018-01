Tarso diz esperar lei sobre corrupção para 1º semestre O ministro da Justiça, Tarso Genro, disse esperar que o projeto de lei que transforma em crime hediondo a corrupção no alto escalão da administração pública seja aprovado pelo Congresso Nacional no primeiro semestre do ano que vem. Segundo ele, integrantes do governo já conversaram com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, com representantes do Ministério Público (MP) e com lideranças partidárias para facilitar a tramitação da proposição - que também endurece a punição para agentes públicos envolvidos em crimes de corrupção ativa e passiva, peculato e concussão.