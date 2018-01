Tarso defende negociação de agenda com oposição O ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, defendeu a construção de uma agenda mínima entre governo e oposição para votação de questões de interesse do País pelo Congresso. Entre essas questões, Tarso sugeriu a mudança da legislação, colocando-se metas mínimas de crescimento e uma tolerância máxima de inflação. "Será que não poderíamos introduzir algum tipo de dispositivo na Lei de Responsabilidade Fiscal que pudesse orientar a combinação de patamares mínimos de crescimento com patamares máximos de inflação aceitáveis?", questionou. "Acho que isso não é de interesse do PT, nem do PFL nem do PSDB. É interesse do futuro do País, seja qual for o presidente". Outra sugestão do ministro é que seja votada uma reforma política que fortaleça os partidos e institua a fidelidade partidária. Tarso fez essas declarações após se encontrar com o líder do PSDB na Câmara, deputado Jutahy Júnior (BA). O ministro disse que a visita ao tucano foi institucional e teve por objetivo tratar de articulações para destrancar a pauta dos trabalhos da Câmara e criar um ambiente político de debate estratégico para o País. No seu encontro com Jutahy, Tarso disse ao líder tucano que seria impossível conceder o reajuste aos aposentados pretendido pela oposição, porque não há recursos para isso. Em entrevista após o encontro, Jutahy afirmou que o partido vai insistir num índice maior de reajuste dos aposentados que a proposta pelo governo e que cabe a este, que tem maioria, evitar a aprovação da matéria no plenário. O PSDB concorda em ajudar a destrancar a pauta, votando as duas medidas provisórias que estão na fila de votação e, em seguida, votar o projeto que cria a Timemania e o da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas.