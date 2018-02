Tarso dedica dia à posse na Secretaria de Segurança O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), reservou a maior parte de seu tempo hoje para acompanhar a transmissão dos cargos dos antecessores para os novos ocupantes da Secretaria de Segurança, Airton Michels; da diretoria da Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), Gelson dos Santos Treiesleben; do comando-geral da Brigada Militar (BM), coronel Sérgio Roberto de Abreu; e da chefia da Polícia Civil, delegado Ranolfo Vieira Júnior.