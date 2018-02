Tarso: Curió será convidado para depor em comissão O ministro da Justiça, Tarso Genro, disse hoje que os arquivos do oficial da reserva Sebastião Curió Rodrigues de Moura, o major Curió, sobre a Guerrilha do Araguaia "confirmam integralmente" os depoimentos de camponeses da região. "Além daqueles que foram assassinados pelo regime (militar), também foram vitimados camponeses", declarou o ministro. Tarso disse que Curió será convidado para dar um depoimento à Comissão de Anistia do ministério.