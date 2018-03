Tarso critica relações entre Judiciário e mídia O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), criticou o que seria o excesso de entrevistas à mídia dada por ministros dos tribunais superiores enquanto falava sobre a espetacularização de ações policiais e do Judiciário, durante evento que tratou de corrupção, nesta quarta-feira, em Porto Alegre.