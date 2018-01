Tarso critica decisão do STF sobre Battisti O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) por manter o ex-ativista italiano Cesare Battisti preso, à espera de uma nova decisão da Corte, que dirá se um dos últimos atos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a negativa da extradição à Itália, respeitou os tratados existentes entre os dois países.