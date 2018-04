Tarso: condenação de Ustra é histórica

O ministro da Justiça, Tarso Genro, classificou como "histórica" a decisão da Justiça de São Paulo, que reconheceu a responsabilidade do coronel reformado do Exército Carlos Alberto Brilhante Ustra em crimes de tortura cometidos durante a ditadura militar. Segundo o ministro, a decisão, se for confirmada em instâncias superiores, vai influenciar outros casos: "Vai assentar no mundo jurídico o fato de que aquelas pessoas que entraram com a petição na Justiça fundamentaram seu pedido, apresentaram provas, foram torturadas pelo Estado, através de uma pessoa." O ministro, que comentou a sentença durante um ato em homenagem a ex-presos políticos, ontem, em São Paulo, também disse que os torturadores devem ser responsabilizados individualmente: "Essa pessoa agiu além do mandato dado pelo Estado, porque não havia nenhuma lei, nenhum regulamento que permitisse a tortura. A tortura é uma opção política de um regime, mas é também a determinação sórdida de um indivíduo." Ao comentar as declarações de Tarso, o defensor do coronel, advogado Paulo Esteves, lembrou que, como se trata de ação individual, o resultado não influencia outros casos. Também disse que seu cliente nega participação na tortura: "Ele foi condenado por omissão. Vamos aguardar as outras instâncias."