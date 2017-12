Tarso comenta a morte de ACM

O ministro da Justiça, Tarso Genro (PT), comentou a morte do senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA): "O fato de ACM ser adversário político do PT e do governo, não diminuiu o papel que ele tem na história brasileira. Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo Foi uma perda para a política do País", disse o ministro, durante o velório do deputado federal Julio Redecker (PSDB-RS), que morreu no acidente com o vôo 3050 da TAM.