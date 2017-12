Tarso cancela encontro com Itamar; motivo é segurança em SP O ministro de Relações Institucionais, Tarso Genro, decidiu adiar o encontro que teria hoje com o ex-presidente Itamar Franco para dar continuidade às negociações para manter o PMDB no palanque do presidente Lula nas próximas eleições. Em nota, o ministro disse ter telefonado a Itamar e acrescentou que, na conversa, ambos chegaram à conclusão de que seria melhor adiar o encontro em função dos atentados contra a polícia de São Paulo ocorridos no final de semana. Segundo assessores, o ministro participou na manhã de hoje de uma reunião no Palácio do Planalto para tratar da questão paulista. "Entendemos que é correto aguardar a superação da crise na segurança pública que abala alguns estados no País", afirmou o ministro, ressaltando no documento que toda a atenção e esforços políticos "devem estar voltados para esta situação de emergência". A reunião com Itamar deveria contar também com a presença do presidente do PT, Ricardo Berzoini. Segundo a nota, será definida uma nova data para o encontro. Lula e Bastos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir hoje com o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, para discutir a onda de violência em São Paulo, desde o último sábado. A Secretaria de Imprensa da Presidência informou que não houve reunião do presidente com o grupo de coordenação política, como chegou a ser cogitado.