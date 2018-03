Tarso caminha com cachorro e faz piada sobre caso Battisti

O ministro da Justiça, Tarso Genro, caminhou nesta quinta-feira, 29, ao lado da mulher e do cachorro que se chama Faisca, no Lago Sul em Brasília. Bem humorado, o ministro fez piada sobre a polêmica envolvendo a concessão do refúgio político ao italiano Cesare Battisti, e sugeriu a seguinte manchete para a foto de sua caminhada: "Ministro da justica solta Battisti, mas mantem Faisca preso" referindo-se a coleira que prendia o cão. Crédito: Celso Junior/AE