Tarso avalia mudança na aposentadoria de ex-governador O governador do Rio Grande do Sul vai propor novas regras para o pagamento de aposentadorias a ex-governadores do Estado. Ainda sem definições sobre o projeto de lei que pretende enviar à Assembleia Legislativa "brevemente", Tarso Genro (PT) adiantou hoje que a nova fórmula vai ajustar as pensões a "uma visão de sobriedade dos gastos públicos, sem atingir qualquer direito adquirido".