Tarso apresentará fim da reeleição a conselho político O ministro da Justiça, Tarso Genro, disse nesta sexta-feira, 13, que apresentará a proposta de fim da reeleição e aumento dos mandatos para cinco anos ao conselho de coalizão do governo no próximo dia 23. "É uma questão que está em aberto, mas temos visão de que o instituto da reeleição está esgotado", declarou o ministro. A intenção é colocar o assunto em discussão na base de apoio e ouvir seus integrantes, explicou Tarso. O ministro observou que o governo ainda não conversou com os tucanos sobre a idéia, mas setores da base já tiveram contato com o PSDB. O tema tem sido bem recebido, conforme Tarso, pois há avaliação de que a seqüência de debates eleitorais em períodos muito apertados tende a prejudicar a administração, independentemente de quem esteja no poder. "Tem setores da oposição que já se manifestaram favoravelmente", comentou. Em seu informe sobre a reforma política, o ministro irá apresentar as propostas de fidelidade partidária, votação em lista e financiamento público de campanha. Segundo ele, a fidelidade e o financiamento público teriam total apoio na coalizão e no parlamento, mas a votação em lista é de aprovação mais difícil. A partir deste mês, as reuniões do conselho político devem passar a ser semanais, todas as segundas-feiras, disse Tarso. O grupo reúne presidentes de partidos da base e líderes das bancadas no Senado e na Câmara, somando cerca de 30 participantes. O ministro participará esta noite do fórum Reforma Política: Caminhos para a Democracia na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas, a 12 quilômetros de Porto Alegre. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Cezar Britto, também estará no evento.