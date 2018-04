Tarso afirma que jornalista do 'El País' errou em manchete

O ministro da Justiça, Tarso Genro, afirmou em nota à imprensa que manchete "O grande obstáculo de Dilma Roussef é o apoio de Lula equivoco" deveu-se a um equivoco do jornalista do El País, Javier Lafuente. Ele confundiu a palavra handcap, utilizada pelo ministro com a conotação de vantagem, com "obstáculo". O ministro solicitou a correção do equivoco em carta enviada ao diretor do jornal, Javier Moreno. Veja também: Apoio de Lula é 'obstáculo' à candidatura de Dilma, diz Tarso a 'El País' Tarso afirma que ao ser indagado sobre como vê a ministra Dilma Roussef na corrida presidencial, respondeu: "É uma boa candidata, tem boa capacidade de gestão, mas, sobretudo, tem a maior vantagem que algum candidato à presidência pode ter: o apoio do presidente Lula..."