Tarso afirma que desconhece afastamento definitivo de Lacerda

O ministro da Justiça, Tarso Genro, afirmou nesta sexta-feira, 12, que desconhecia a informação de que o diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Paulo Lacerda, havia sido definitivamente afastado do cargo. "Eu não tenho essa informação", afirmou Tarso, que está em Genebra para reuniões com o governo suíço. Ao saber da noticia por meio da reportagem do Estado, ele entrou em contato com seu gabinete em Brasília. Veja também: Lula decide pelo afastamento definitivo de Lacerda ESPECIAL:entenda o escândalo dos grampos Lacerda e Virgílio batem boca sobre grampo no Senado Lula manda investigar compra de 'maleta de grampo' na Abin "A definição do presidente Lula foi a de acatar a proposta de ficar afastado até o final do inquérito", disse. "Se houve nova decisão, não estou informado. Seria uma decisão de gabinete de segurança institucional. Não tem vínculo formal nenhum com o Ministério da Justiça", disse. Segundo reportagem do Estado, a revelação de que havia 52 agentes da Abin na Operação Satiagraha, da Polícia Federal, selou a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de retirar definitivamente o delegado Paulo Lacerda do comando da agência. Lacerda foi afastado temporariamente no dia 1, depois da divulgação do grampo de uma conversa telefônica entre o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, e o senador Demóstenes Torres (DEM-GO). Com Lacerda, outros três integrantes da cúpula da Abin foram afastados: o vice José Milton Campana, o chefe do Departamento de Contra-Inteligência, Paulo Maurício Fortunato Pinto, e o assessor especial da presidência, Renato Porciúncula.