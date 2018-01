Tarso acha "revoltantes" ataques de tucanos a Lula O ministro de Relações Institucionais, Tarso Genro, qualificou de "revoltantes" as declarações contra o governo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, e pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Alckmin disse no domingo, em Belo Horizonte (MG), que nunca houve "tanta desfaçatez e tanto banditismo em esferas tão altas da República", e Fernando Henrique classificou o presidente Lula de "mentiroso, fanfarrão, vira-casaca e mão suja". Os ataques "são perfeitamente compreensíveis, por causa da condição de Alckmin, cuja situação é desesperadora", afirmou Tarso Genro, numa referência à situação de desvantagem do ex-governador paulista em relação a Lula nas pesquisas de intenções de votos. "É revoltante ouvir declarações de baixo calão como as apresentadas no fim de semana. Elas serão julgadas pela população. São feitas por pessoas que não querem discutir projetos e idéias", declarou o ministro de Relações Institucionais. Ele disse também que os representantes do governo vão continuar fazendo a comparação entre a atual administração e a de Fernando Henrique Cardoso, "para que a população veja a diferença". Em relação ao anúncio de Alckmin de que, se eleito, determinará a realização de uma devassa no governo Lula, Tarso afirmou: "Confesso que vejo isso com muita satisfação. O governo não tem nada esconder." Na avaliação do ministro, "esses ataques, essas ofensas e a alternativa de atacar o governo atual tem o objetivo de fazer ofensas de baixo calão, porque não têm em que atacar o governo".