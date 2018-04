Tarjas pretas ocultam parte do conteúdo O pacote de documentos aberto pelo Arquivo Nacional tem 3.430 páginas de atas das reuniões do extinto Conselho de Segurança Nacional (CSN). A única preocupação do atual governo era com a divulgação de ofensas aos países vizinhos, especialmente Argentina. Por causa disso foram postas tarjas pretas em 413 linhas das atas. O livro inicia com o registro de uma reunião do Palácio do Catete, em julho de 1944.