Tangará da Serra (MT) cassa prefeito, vice e vereadores A Câmara Municipal de Tangará da Serra (MT), no centro-oeste mato-grossense, cassou, na noite de ontem, os mandatos do prefeito Júlio Cesar Ladeia (PR), o vice, José Jaconias (PT), e os vereadores Celso Ferreira, Haroldo Lima, Paulinho Porfírio e Genilson Kezomae. O grupo é acusado de improbidade administrativa e irregularidades na Saúde do município, gerenciada durante meses por um instituto, investigado pela Polícia Federal. O órgão teve vários servidores presos.