Tabloide de Murdoch contratou agente para investigar islâmicos

Os dados, coletados por investigadores do governo britânico em 2006 quando analisavam supostos abusos da mídia, revelam que um jornalista do News of the World contratou o investigador particular Steve Whittamore para reunir informações sobre Abu Hamza e Abu Qatada, dois dos clérigos militantes mais controversos de Londres.

Mohammed al Massari, dissidente saudita que vive em Londres, também foi alvo, indicam os dados.

A informação não revelava se o jornal ou o investigador interceptaram alguma mensagem de áudio dos militantes. Em 2007, outro detetive empregado pelo mesmo jornal e um repórter foram presos por acessar ilegalmente as mensagens de voz de celebridades e de assessores da família real britânica.

A News International, editora de jornais de Murdoch, sediada em Londres, disse que estava checando os fatos.

Na sexta-feira, a Polícia Metropolitana de Londres informou que seus investigadores haviam identificado até o momento 5.795 indivíduos como possíveis vítimas do acesso ilegal de telefones pelo News of the World.

Fontes da News International também disseram que um jornalista de outro tabloide do grupo, The Sun, foi detido na sexta-feira em possível caso de suborno da polícia.