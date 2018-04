Suspenso repasse de fundo partidário do PSB O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo suspendeu o repasse de cotas do fundo partidário para o diretório estadual do PSB. Segundo o TRE, a prestação de contas do partido referente a 2003 continha irregularidades, entre elas falta de comprovação do recebimento de R$ 104 mil em contribuições de afiliados. O PSB também é acusado de ultrapassar o limite de 20% para gastos de pessoal com recursos do fundo partidário. O partido disse que entrará com recurso no TSE para reverter a suspensão.