Suspensão do Twitter de Jaques Wagner causa protesto A ação movida pela Procuradoria Regional Eleitoral da Bahia (PRE-BA) no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), que pediu a suspensão por 24 horas da página da assessoria de imprensa do governador baiano, Jaques Wagner (PT), no Twitter, originou um movimento contra a censura no site de relacionamento. Até o início da noite de hoje, mais de 200 mensagens contrárias à ação tinham sido encaminhadas ao endereço eletrônico, todas com a tag "#defendoJaquesWagner".