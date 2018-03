Suspensa cota do fundo partidário do PR e PTdoB de SP

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) suspendeu nesta terça-feira, 20, a transferência de cotas do fundo partidário referentes a 2009 aos diretórios municipais do Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB) e do Partido da República (PR). O motivo foi a falta de entrega da prestação de contas ao TRE em 2007. Segundo a assessoria do Tribunal, as agremiações infringiram o artigo 37 da Lei Eleitoral, que prevê a suspensão de cotas quando o partido político deixa de prestar contas ao TRE local. Para a assessoria jurídica do PR, a resolução não tem fundamento, já que se refere a uma infração cometida somente pelo Partido de Reedificação da Ordem Nacional (Prona), agremiação que junto com o Partido Liberal (PL) formou o PR em 2007. Ainda segundo a assessoria, o partido entrará com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para cancelar a resolução. Procurado, o PTdoB preferiu não se pronunciar sobre a suspensão.