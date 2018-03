Suspeitos de espionagem no governo Yeda viram réus A Justiça de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, aceitou denúncia do Ministério Público a abriu processo hoje contra três suspeitos de prática de espionagem durante o governo de Yeda Crusius (PSDB). Segundo a acusação, o sargento da Brigada Militar César Rodrigues de Carvalho acessava dados sigilosos de políticos, jornalistas, advogados, delegados e oficiais da Brigada Militar no Sistema de Consultas Integradas da Secretaria da Segurança Pública a mando do ex-chefe de gabinete de Yeda Ricardo Luís Lied e do tenente-coronel da reserva e ex-chefe de gabinete da ex-governadora Frederico Bretschneider Filho.