Suspeito de matar líder camponês é preso em Rondônia

Silva está detido em um quartel da Polícia Militar (PM) na cidade de Nova Califórnia. O crime, segundo a assessoria, vai ser investigado junto com a Secretaria de Segurança do Amazonas, já que Dinho morava em Lábrea, o município mais desmatado do Amazonas. Segundo a assessoria da Secretaria de Produção do Amazonas, Dinho estava vendendo verduras que produzia no acampamento onde vive quando foi assassinado a tiros.