Suspeito da morte de vereador tem nova prisão decretada

Nalin foi morto a tiros por um homem encapuzado que invadiu sua casa, no centro de Analândia. A Justiça entendeu que o crime fora político. O vereador atacava a administração do município, controlada pela família do acusado - seu irmão, José Roberto Perin, foi prefeito da cidade. De acordo com testemunha, o suspeito teria se encontrado com o autor dos disparos, André Picanto, dois dias antes do crime. Segundo a acusação, ele também fez contatos telefônicos com o criminoso. Picanto morreu atropelado em 2011. Acusado de intimidar testemunhas, Perin ficou seis meses na prisão, até ser solto com base num vídeo que o TJ entendeu ser falso.

De acordo com o advogado Daniel Ranzatto, assistente da acusação, o julgado do TJ restabelece decisão anterior que determinou o julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri. A data ainda será marcada. Perin não foi encontrado nesta segunda. Parentes informaram que ele está viajando com a família. Durante o processo, ele alegou inocência. Seus advogados vão entrar com recurso especial no próprio TJ e com pedido de habeas no Superior Tribunal de Justiça (STJ).