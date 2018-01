Suspeita de fraude em prova passa 24 horas presa A estudante Lívia Oliveira Delgado Mota, de 19 anos, saiu da prisão na noite de ontem, depois que a Justiça de Taubaté expediu um alvará de soltura. O juiz da 2ª Vara Criminal de Taubaté, Eduardo Sugino, concedeu liberdade provisória, já que a estudante não tinha antecedentes criminais. Ela foi presa em flagrante depois de tentar fraudar as provas do vestibular da Universidade de Taubaté, na tarde do último domingo. Candidata a uma vaga do curso de Medicina, Lívia pediu para ir ao banheiro e, pelo celular, recebia, por escrito, mensagens com respostas da prova. "No momento do flagrante, ela chegou a engolir o papel", contou hoje o delegado que investiga o caso, Roberto Martins de Barros. "Ela não disse nada em seu depoimento, se resguardando ao direito de falar em juízo", completa Barros. Além da estudante, da cidade de Resende (RJ), outros três homens de Cuiabá (MT), também candidatos ao curso de Medicina, faziam uso de pontos eletrônicos e celulares durante a prova. Os quatro perderam o direito de prestar qualquer vestibular na universidade. Segundo o reitor da instituição, Antônio Marmo de Oliveira, a partir do ano que vem, "será totalmente proibida a posse de celulares ou pagers durante as provas".