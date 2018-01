Supremo veta uso de fazenda para reforma O Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inviável para desapropriação rural a Fazenda Jatobá, localizada em Cristinápolis (SE). A Corte atendeu a mandado de segurança apresentado pela filha do dono da fazenda, Kelly Cristine Prado Santana Martins, segundo quem o imóvel foi desmembrado da Fazenda Bugiu - declarada de interesse social para fins de reforma agrária. Kelly argumentou que, com a separação das fazendas, elas entraram na categoria das propriedades rurais médias, "insuscetíveis de desapropriação". A divisão foi feita antes do decreto de desaproriação.