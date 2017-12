Supremo suspende investigação de Dirceu no MP O ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, concedeu nesta terça-feira liminar beneficiando o ex-deputado José Dirceu. A liminar suspende a tramitação de um procedimento de investigação, aberto pelo Ministério Público, em São Paulo, para apurar o suposto envolvimento do ex-deputado em irregularidades na Prefeitura de Santo André, na administração de Celso Daniel, assassinado em janeiro de 2002. A justiça considerou que as alegações de que o irmão de Celso Daniel, João Daniel, "ouviu dizer" afirmações que comprometeriam o ex-deputado não são suficientes para sustentar uma investigação. Com a decisão do Supremo, Dirceu poderá não atender à intimação do Ministério Público para depor sobre as suspeitas. O depoimento estava marcado para a tarde desta terça-feira. Com informações do Consultor Jurídico.