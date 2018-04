Supremo suspende equiparação salarial A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a decisão do TJ alagoano que equiparou o salário de procuradores do Estado ao dos integrantes do Executivo. A ministra aplicou o entendimento do STF de que não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.