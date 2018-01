Supremo nega acesso de CPI mista à delação premiada

Brasília - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso negou no final da tarde desta terça-feira, 18, o pedido feito pela CPI Mista da Petrobrás para ter acesso às delações premiadas colhidas pela Operação Lava Jato, da Polícia Federal. Na decisão, Barroso sustenta que as informações, que são sigilosas, só devem ser liberadas quando a denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, for apresentada à Justiça.

"É plausível a tese segundo a qual, antes do recebimento da denúncia, o acesso aos depoimentos colhidos em regime de colaboração premiada é restrito ao juiz, ao membro do Ministério Público, ao delegado de polícia e aos defensores que atuam nos autos, excluindo-se outras autoridades, ainda que com hierarquia e poderes semelhantes", registrou Barroso.

Essa é a segunda tentativa dos parlamentares para terem acesso às delações. A outra havia sido negada pelo ministro Teori Zavascki, que é o relator do caso no STF. A tendência é que a CPI recorra dessa decisão e peça ao plenário do Supremo que analise o caso.

Na prática, a decisão desta terça significa que o Congresso continuará sem saber exatamente quantos e quais foram os parlamentares citados pelos delatores da Lava Jato como participantes do esquema de corrupção na Petrobrás. Integrantes da oposição dizem que, sem essa informação, fica difícil pedir para que deputados e senadores sejam investigados pelos Conselhos de Ética das Casas. A tendência é que esses dados só se tornem públicos no ano que vem, o que deve motivar a instalação de uma nova CPI da Petrobrás.