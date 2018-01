Supremo nega acesso a delação de dono da UTC a Dirceu

Brasília - O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido da defesa do ex-ministro José Dirceu para ter acesso à delação premiada feita pelo dono da UTC, Ricardo Pessoa. Nesta segunda-feira, Dirceu foi preso preventivamente no âmbito das investigações do esquema de corrupção na Petrobrás.

O pedido de acesso ao conteúdo da delação do empreiteiro foi feito pelos advogados de Dirceu em julho. De acordo com reportagem da revista Veja, Ricardo Pessoa disse ao Ministério Público que a UTC Engenharia pagou R$ 3,2 milhões à consultoria do ex-ministro por serviços não prestados.

A delação de Pessoa permanece em segredo de justiça até o momento. Outros pedidos de acesso aos depoimentos do empreiteiro já foram negados por Zavascki, entre eles as solicitações dos ministros da Comunicação Social, Edinho Silva, e da Casa Civil, Aloizio Mercadante, dos senadores Aloysio Nunes (PSDB-SP) e Edison Lobão (PMDB-MA) e do advogado Tiago Cedraz. O entendimento do ministro é de que a delação só pode ser tornada pública após acusação formal por parte do Ministério Público Federal com relação a eventuais investigados.