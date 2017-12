Supremo mantém cassação de Pedro Corrêa A presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Allen Gracie, manteve, hoje, a decisão da Câmara que cassou o mandato do presidente do PP, deputado Pedro Corrêa (PE), ao indeferir pedido de liminar em mandado de segurança impetrado pelo ex-parlamentar com objetivo de sustar a decisão. O ex-parlamentar, cassado sob acusação de recebimento de dinheiro do esquema do mensalão, alegou que houve desrespeito ao segredo dos votos na sessão de julgamento em que seu mandato foi cassado. Gracie indeferiu o pedido de liminar, depois de pedir informações ao presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), que assegurou a regularidade do processo de votação de acordo com as disposições constitucionais e regimentais, garantindo o sigilo e a independência do voto do parlamentar. Em sua decisão, Ellen Gracie reportou-se a casos semelhantes, como os dos ex-deputados José Dirceu (PT-SP) e Roberto Jefferson (PTB-RJ), que também impetraram mandado de segurança com pedidos de liminar, mas tiveram seus processos arquivados pelo STF.