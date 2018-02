Supremo julga recursos de condenados do mensalão

Atualizado em 25.06

Brasília - O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar nesta quarta-feira, 25, recursos de cinco condenados por envolvimento no mensalão. Além de quatro pedidos para autorizar o trabalho fora da prisão, a Corte vai avaliar o recurso da defesa do ex-deputado José Genoino para cumprimento da pena em regime domiciliar.

A tendência é que os ministros confirmem a autorização para condenados que cumprem pena em regime semiaberto possam trabalhar fora do presídio durante o dia. As solicitações foram apresentadas pelas defesas do ex-ministro José Dirceu, do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, do ex-deputado Romeu Queiroz (PTB-MG) e do advogado Rogério Tolentino. De acordo com o tribunal, a sessão será presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski, pois o presidente Joaquim Barbosa se declarou suspeito para julgar o caso. O relator dos processos é o ministro Luís Roberto Barroso.

As defesas dos réus contestam a decisão de Joaquim Barbosa que cassou a autorização para que trabalhassem durante o dia e voltassem para a cadeia à noite.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta segunda, 23, a defesa de José Genoino apresentou novos exames médicos e insistindo no pedido de prisão domiciliar. Os advogados alegam que o ex-deputado sofre de problemas cardíacos e correria risco se permanecesse preso. "Desde seu retorno ao presídio, o sentenciado apresentou alguns episódios de crise hipertensiva, com elevação importante dos níveis pressóricos, que requereram uso de medicação de urgência e perda gradativa do controle terapêutico da anti-coagulação", afirmou a defesa.