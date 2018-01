Supremo em pauta: Reafirmado o rito do processo de 1992

As principais consequências dessa decisão para o atual pedido de impeachment incidem sobre a composição da Comissão Especial na Câmara dos Deputados e sobre o momento de afastamento da presidente, caso o processo siga.

A maioria dos ministros considerou a votação secreta inconstitucional, por uma exigência do princípio republicano. Decidiu, também, que as candidaturas avulsas violam a lógica partidária que a Constituição fixa para a composição da Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Com essa decisão, estão anulados os atos de composição da Comissão Especial, cabendo à Câmara compor uma nova, agora com base nos parâmetros fixados pelo STF.

Ademais, ficou definido que o Senado poderá realizar um juízo de admissibilidade, ou seja, poderá rejeitar ou admitir a acusação. Se admitida, será composta uma Comissão Especial também naquela Casa, para produzir um parecer sobre a acusação. Se esse parecer for admitido pela maioria simples dos senadores, estaria formalmente instaurado o processo de impeachment. Apenas nesse momento a presidente seria notificada para se afastar do cargo e para se defender. Ao final, uma eventual condenação exigiria a votação qualificada de dois terços dos senadores.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa decisão não garante, entretanto, que todas as questões estejam resolvidas. Porém, o Supremo deu uma sinalização clara a todas as instituições: para regular o futuro do processo de impeachment, devem olhar para 1992. Ali está a segurança do que deve ser feito.