SUPREMO EM PAUTA: No fundo do poço, seguimos cavando A deterioração das relações entre Judiciário e Legislativo não é de hoje. Para ficar em atos mais recentes, basta lembrar das decisões envolvendo a prisão de Delcídio Amaral e a suspensão do mandato de Eduardo Cunha. Em resposta, veio o debate sobre o teto remuneratório e a lei de abuso de autoridade. A decisão do ministro Marco Aurélio que determinou o afastamento de Renan Calheiros parece indicar o ápice dos conflitos. Não porque a decisão seja especialmente inusual ou que Renan não esteja vulnerável. A forma de decidir parece ter sido a maior razão para a crise.