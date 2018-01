Supremo deve analisar recursos de Jefferson e de outros três réus

Brasília - O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quinta-feira, às 14 horas, a análise dos chamados embargos de declaração dos réus condenados no julgamento do processo do mensalão. A previsão é que sejam avaliados os casos do delator do mensalão, o ex-deputado Roberto Jefferson (presidente licenciado do PTB) e de outros três réus: o ex-deputado federal do PTB Romeu Queiroz; Simone Vasconcelos, ex-funcionária do publicitário Marcos Valério; e ex-deputado do PL (atual PR) Bispo Rodrigues.

Os embargos de declaração são recursos utilizados para esclarecer eventuais "omissões, contradições ou obscuridades" do documento com a decisão tomada pela Corte. Na primeira etapa de avaliação, iniciada nessa quarta, a Corte rejeitou os recursos apresentados por quatro réus do processo: Emerson Palmieri (ex-secretário do PTB); deputado Valdemar Costa Neto (PR-SP), Jacinto Lamas (ex-tesoureiro do PL, atual PR); e José Borba (ex-deputado pelo PMDB). Ainda restam 21 embargos de declaração para serem analisados pelos ministros.

Os ministros decidiram absolver o réu Carlos Alberto Quaglia pelo crime de formação de quadrilha. Durante o julgamento do mensalão, realizado e agosto a dezembro do ano passado, a Corte já havia determinado, devido a vícios formais, o repasse da acusação contra Quaglia para a primeira instância, em que ele passará a responder apenas pelo crime de lavagem de dinheiro.

O ministro Teori Zavascki deve continuar ausente, devido à morte de sua mulher, Maria Helena Marques de Castro Zavascki. Dessa forma, deverão estar presentes 10 dos 11 ministros da Corte.

Próximo passo. Apenas depois da conclusão do julgamento dos embargos de declaração, os ministros deverão discutir sobre outro tipo de recurso apresentado pelos condenados, que são os embargos infringentes. Esse tipo de recurso tem o poder de alterar a decisão tomada pelo plenário, mas só pode ser utilizado pelos réus que receberam ao menos quatro votos pela sua absolvição. Entre eles está o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares.

Ainda não há consenso entre os ministros sobre a validade dos embargos infringentes. A polêmica está no fato de que, se por um lado, a Lei 8.038/1990, que regula alguns aspectos do STF, não prevê esse tipo de recurso, por outro, ele está previsto no regimento interno da Corte. A dúvida suscitada por alguns ministros é qual regra deverá prevalecer.