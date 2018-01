Supremo autoriza viagem de Delcídio para exames médicos em SP

Brasília - O ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira, 25, a ida do senador Delcídio Amaral (PT-MS) a São Paulo entre esta sexta-feira, 26 de fevereiro, e 7 de março para fazer exames médicos.

O senador saiu da cadeia na última sexta-feira, 19, depois de passar cinco meses preso preventivamente por suspeita de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Na decisão que revogou a prisão do parlamentar, Teori estabeleceu restrições ao petista, como o dever de recolhimento domiciliar no período noturno e a proibição de deixar o País.

A defesa do senador e ex-líder do governo pediu a autorização ao Supremo nesta quinta-feira. Ao acatar o pedido, Teori determinou que Delcídio apresente, num prazo não superior a cinco dias, a documentação que comprove as recomendações médicas e a razão pela qual os exames devem ser realizados em São Paulo.