Supremo anuncia encontro de Mendes com Lula O Supremo Tribunal Federal (STF) informou que foi marcada para as 18 horas uma audiência do presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Mas, até o momento, a Presidência da República não confirmou a audiência. No mesmo horário, está marcado um despacho do presidente com o ministro da Justiça, Tarso Genro. Ontem, Mendes antecipou que pretende propor ao presidente, na audiência, alterações na legislação sobre o abuso de autoridade. Na avaliação do ministro, isso tem caracterizado boa parte das ações da Polícia Federal, como a Operação Satiagraha. O ação culminou com a prisão preventiva, na semana passada, do sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, do ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e do investidor Naji Nahas.