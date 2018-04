O debate no STF em torno dos seis casos pode ser importante para a conclusão do processo do ex-ativista político Cesare Battisti, condenado à prisão perpétua por quatro assassinatos na Itália. Uma das questões que deverão ser debatidas nos julgamentos é se o presidente da República pode se recusar a dar seguimento a uma extradição mesmo quando ela for autorizada pelo STF.