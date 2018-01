Suposto operador do PMDB se entrega à PF em Curitiba

A prisão de Fernando Baiano foi decretada pelo juiz Sérgio Moro no âmbito da Operação Juízo Final, sétima fase da Lava Jato. Inicialmente, a estratégia da defesa era tentar revogar a ordem de prisão por meio de pedido de habeas corpus. Oliveira Filho chegou a apresentar o pedido ao Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4). O criminalista e Fernando Baiano conversaram hoje e decidiram que o melhor caminho, agora, é a apresentação à PF.

De acordo com nota publicada pelo TRF4, que negou o pedido de habeas corpus do lobista, a defesa pedia a suspensão da prisão temporária alegando que Fernando Baiano havia se colocado à disposição das autoridades, que as provas obtidas em delação premiada ainda precisam ser contestadas e que já foram coletadas as provas necessárias, sendo injustificada a detenção.

O desembargador federal João Pedro Gebran Neto, relator do caso Lava Jato no tribunal, considerou não haver ilegalidade na decisão que determinou a prisão de Fernando Soares. Segundo o magistrado, há "fundadas razões de autoria e participação do indiciado no esquema criminoso".

Em sua decisão, Gebran Neto afirmou que "os depoimentos de Paulo Roberto Costa e de Alberto Youssef são convergentes em apontar o paciente como um dos operadores do esquema criminoso de cartelização e distribuição de propina no seio da maior estatal brasileira." Além disso, o desembargador citou as provas contidas em documentos apreendidos, nos quais estariam discriminados valores superiores a R$ 2 milhões a serem recebidos ou pagos por Baiano. A defesa do lobista fez mais dois pedidos de liberdade, ambos foram indeferidos.