Suposto chefe de milícia sobe ao palanque de Lula no RJ

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve que dividir o palanque da inauguração da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), em Campo Grande, na zona Oeste do Rio, com o deputado estadual Natalino (DEM), nesta terça-feira, 26. O deputado é apontado pela Polícia do Rio como um dos líderes da milícia que atua na região. Natalino, que é irmão do vereador Jerominho (PMDB), que está preso sob a mesma acusação, chegou antes do presidente ao local do evento e, apesar da tentativa de seguranças de afastá-lo de Lula, conseguiu subir no palanque depois de iniciada a cerimônia. A presença do parlamentar investigado contrastou com a defesa de Lula de investimentos sociais para barrar o avanço do crime organizado. O presidente chegou a citar organizações criminosas que cobram pedágio e impedem a livre circulação de moradores, aspectos que são comuns na atuação de milicianos.