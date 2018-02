Suposto casal, Aécio e Miss esquentam os bastidores da política

O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB) e a Miss Brasil Natália Guimarães jantaram juntos, no Rio, na última quinta-feira,4, mas a assessoria de Natália não confirma que eles estejam saindo com freqüência, como está sendo divulgado pela imprensa. "Ela saiu com ele sim, para jantar , mas eu não estava lá para dizer se eles se beijaram. Essa história de que o governador tem vindo ao Rio para vê-la é mentira", contou ao estadão.com.br a assessoria. Aécio e Natália, que têm amigos em comum, conheceram-se melhor na época das eliminatórias do concurso de beleza.No entanto, a assessoria nega que ela tenha sido o pivô da separação do governador com Andréa Falcão, com quem tem uma filha de 15 anos. " Ele (Aécio) está separado há dois meses, e ela há um. Ela não foi o motivo da separação dele, e nem ele do namoro dela, que já estava desgastado devido a distância". O ex-namorado da Miss- que é empresário- mora em Belo Horizonte, e Natália, no Rio.