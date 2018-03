Suposto braço direito de Daniel Dantas se entrega à PF Humberto Braz, ex-presidente da Brasil Telecom Participações e considerado suposto braço direito do sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, entregou-se ontem à Polícia Federal (PF) em São Paulo. Braz é apontado pela corporação como um dos responsáveis pela tentativa de suborno de US$ 1 milhão ao delegado da PF Vitor Hugo Alves Ferreira, que participou da Operação Satiagraha, para que o nome do banqueiro e de alguns de seus familiares fossem excluídos do inquérito. Ainda de acordo com a PF, Braz foi transferido no início da tarde de hoje para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos.