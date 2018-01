Suposto atentado político fere menino e babá em AL Um garoto de 5 anos e sua babá, identificada apenas como Mara, foram atingidos por tiros na tarde de hoje, após uma possível tentativa de homicídio ao pai do menino, Hermes Vieira, assessor do prefeito reeleito de Batalha (AL), Paulo Dantas (PMDB). No momento do atentado, as duas vítimas estavam no banco de trás do veículo dirigido pelo irmão de Hermes, Andri Vieira. Segundo a Polícia Militar, o veículo foi interceptado por outro automóvel e, de acordo com testemunhas, os pistoleiros desceram do carro e dispararam cerca de 20 tiros contra os ocupante do veículo conduzido por Andri. A criança foi atingida de com um tiro de raspão no braço, e a babá com outro tiro de raspão no queixo. Os pistoleiros estavam encapuzados e fugiram no mesmo carro que chegaram. De acordo com informações da polícia, o alvo seria Hermes Vieira, que é assessor do atual prefeito de Batalha, a 176 quilômetros de Maceió. Paulo Dantas também já foi vítima de atentado e já precisou pedir ajuda a polícia, após sofrer ameaças. Os pistoleiros atiraram e não roubaram nada das vítimas. Por isso, a polícia investiga a possibilidade de crime de mando, com conotação política. A principal linha de investigação é briga entre os Dantas e a família Boiadeiro, que disputam há anos o poder no município sertanejo. O menino foi encaminhado ao Hospital da Unimed, no bairro do Farol. Segundo o boletim médico, ele passa bem e está fora de perigo. Já a babá, que foi levada para o Hospital Geral do Estado, se recupera do ferimento no rosto. Até o final da tarde de hoje ninguém tinha sido preso.