Suposta Farb convoca militantes na Internet Desde dezembro de 2000, uma até então desconhecida Forças Armadas Revolucionárias Brasileiras (Farb) utiliza grupos de discussão e sites na Internet para convocar militantes para ?ações armadas? no Brasil. As mensagens são sempre assinadas por alguém que se auto-intitula ?Líder X?, que utiliza um discurso panfletário e ideologicamente confuso, mas que tem atraído um bom número de simpatizantes. Uma também chamada Farb, Frente de Ação Revolucionária Brasileira, em documento apócrifo divulgado em setembro do ano passado, ameaçou de morte 18 prefeitos e políticos do PT do Estado de São Paulo. No mês seguinte, a Farb assumiu a responsabilidade pela morte do prefeito de Campinas (SP), Antônio da Costa Santos, assassinado em setembro. Dezenas de mensagens postadas pelo ?Líder X?, que se diz ?comandante das Farbs?, ainda estão disponíveis no site do movimento Juventude Revolução (www.juventuderevolução.org). Em nenhuma delas, o suposto ?líder das Farbs? faz referências diretas aos prefeitos do PT. ?Minhas ações precisam de mídia e de novos membros?, discursava em mensagem enviada na noite do Natal de 2000. ?Se você é contra um país injusto onde rico não é punido, onde político não é punido, nos ajude?. Discurso semelhante, ele repetiria na madrugada do dia 13 de janeiro do ano passado. ?Se você sabe que uma revolução armada exige muito sacrifício, inclusive, talvez, o da própria vida se for apanhado, seja um membro das FARB?. Duas semanas depois, ele reapareceu no site para defender como ?primeira missão? a divulgação da suposta Farb. ?Aguardem novas instruções?, acrescentou. Na madrugada de 11 de maio do ano passado, ?Líder X? voltou a aparecer no site, desta vez com uma mensagem dirigida a alguém chamado Everaldo. ?Você está sendo convocado para a revolução, assine neste espaço para dizer se aceita ou não. Vamos a (sic) luta armada?. No mês seguinte, em um texto patético, o tal Líder X reclamava da passividade dos demais participantes dos debates. ?Vocês são ou não revolucionários??, questionou, antes de prosseguir furioso. ?Ninguém faz nada de concreto, ninguém explode um banco estrangeiro... ninguém mata um político corrupto sequer, vocês são uns bananas,... submissos, covardes, medrosos. ?Vocês me decepcionam, vocês nunca vão mudar o Brasil, serão o PSDB ou PT moderado do futuro?. O site Juventude Revolução não foi o único a ser utilizado por X. Ao longo do ano passado ele também freqüentou uma área de debates em uma página administrada a partir de Curitiba por Marcelo Luis Villatore (www.mvillatore.na-web.net), que defende idéias parecidas com as pregações feitas por ?Líder X?. Durante todo o período em que atuou nos grupos de discussão na Internet, as únicas referências diretas feitas aos assassinatos dos prefeitos de Campinas e de Santo André surgiram ontem, em duas mensagens postadas à tarde e à noite na página de Villatore. A primeira, assinada por alguém que se identificou como ?Satan? acusa o suposto Líder X de ?facista? e coloca em dúvida a sua auto-intitulada liderança na Farb. À noite, outro freqüentador do site também questionava a suposta participação de Líder X nos episódios envolvendo os prefeitos petistas. ?Será que você não está pegando carona nesses eventos??, indaga um suposto Sierra, para advertir em seguida. ?Existem outras formas menos perigosas de ficar famoso. O tempo dirá quem és...?.